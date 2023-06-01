فيتوريا يتمسك بالقوة الضاربة لـ منتخب مصر أمام غينيا

وضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خطة الفراعنة خلال معسكر يونيو الجاري، والذي يرتبط خلاله منتخبنا بمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار في 2024.

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب تفاصيل معسكر الفراعنة والجدول الزمني: "سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم 7 يونيو، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا".

وتابع غرابة أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، ويلعب أيضًا مع جنوب السودان يوم 18 من نفس الشهر وديًا، مشيرا إلى أن المنتخب سيسافر صباح يوم 12 يونيو إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وعن موعد انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر المنتخب.. قال: "لاعبو الأهلي سينضمون بعد مواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأتم: "المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي المعسكر بنهاية المباراة".

وعلمت "الوفد" أن قائمة المنتخب ستشهد اختيار مجموعة من الوجوه الجديدة من أجل الاستعانة بهم خلال ودية جنوب السودان، خصوصا أن عددا كبيرا من المحترفين ولاعبي الأهلي سيكونوا مجهدين بسبب تلاحم المباريات في أوروبا بخلاف انتهاء المارد الأحمر من نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد.

ومن المنتظر أن يعتمد فيتوريا على القوام الأساسي للمنتخب خلال مباراة غينيا نظرا لأهميتها في التصنيف الدولي ويجب الفوز بها، كما أن المنافس الذي استعان بأفضل محترفيه في أوروبا سيخوضها بشعار لا بديل عن الفوز من أجل تأمين عبوره للبطولة الإفريقية، لكن ودية جنوب السودان ستكون تجريبية ويمكن خلالها الاستعانة بالبدلاء والوجوه الجديدة من أجل منحهم الفرصة دون خوف.

إعلان قائمة غينيا لمواجهة مصر

على الجانب الآخر، أعلن كابا دياوار، مدرب منتخب غينيا قائمة فريقه مستعينا بالقوة الضاربة قبل مواجهة الفراعنة، التي تمثل أهمية كبيرة له من أجل التأهل للبطولة الأفريقية، حيث شهدت القائمة وجود كل من مختار ديخابي مدافع وإليكس موريبا لاعب الوسط لاعبين فريق فالنسيا الإسباني، بالإضافة إلى نابي كيتا قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي الذي تم الإعلان عن رحيله بعد مواسم زامل فيه لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني.

وقال دياوارا، خلال مؤتمر صحفي، إن غينيا ستواجه المنتخب الأكثر نجاحا في إفريقيا، والأكثر تتويجا بلقب أمم إفريقيا موضحا أن هدفه خلال هذه المباراة التأهل رسميا للكان.

وأضاف: "علينا أن نركز أولا في مواجهة مصر وعدم الانشغال بودية البرازيل، لأن اللعب ضد الفراعنة في لقاء رسمي يحتاج للعمل بكل قوة لحسم التأهل للكان، ثم التفرغ لمواجهة أحد أقوى منتخبات العالم وهو البرازيل".

واعترف دياوارا بتعمده استدعاء لاعبين محترفين في أوروبا بشكل أكبر وعدم التركيز على اللاعبين المحليين، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب محلي لفت نظره في الفترة الأخيرة، موضحا: "ليس معنى كلامي أنني لن أضم لاعبين محليين مطلقا، بل بالعكس قمت بضم موسى كامارا حارس مرمى حوريا، ولكن لم يلفت نظري أحد في الفترة الماضية".

وأشار: "استبعاد مادي كامارا لاعب روما، يرجع لوجهة نظر فنية، فباب المنتخب الغيني ليس مغلقا أمام اللاعب ولكن الفريق يعمل بشكل جيد أيضا من دونه".

وأكدت تقارير صحفية وجود خلاف بين اللاعب ودياوارا بسبب تسجيلات صوتية لنجم روما ينتقد تعيين كابا.