صبحي يجتمع بلجنة الاستثمار بوزارة الشباب والرياضة لمتابعة المشروعات الاستثمارية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة وذلك لمتابعة المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الوزارة، بالاضافة إلى المشروعات الجديدة المقترح البدء بها.

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استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة التي تدرسها وزارة الشباب والرياضة للبدء فيها في مختلف محافظات الجمهورية، الامر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لابناء المجتمع، وايضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الاخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

صبحي: المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي لها أهمية قصوى

أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما اكد على اهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار الرياضي، والمرونة مع القطاع الخاص لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الرياضية وتحفيز السوق لتسريع دورة العمل والتطوير داخل المنشئات الشبابية والرياضة، وتطوير المنشات بشكل اقتصادي في اطار اجتماعي، بالاضافة الي ادارة الاصول وتعظيم موارد الوزارة عن طريق مشروعات الطرح الاستثماري.

ولفت "صبحي" ان الهدف من انشاء لجنة للاستثمار بالوازرة هو تسهيل عملية الربط في المشروعات الاستثمارية في المجالات الشبابية والرياضية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة، وايضا تذليل كل العقبات التي قد تعوق المشروعات الاستثمارية والعمل علي تطبيق قواعد الحوكمة و الشفافية داخل الوزارة فيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص.

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الشباب والرياضة : جامعة الدول العربية تستضيف وفود منحة ناصر للقيادة الدولية

على جانب آخر نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة الى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للمشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية.



علي هامش الزيارة، عُقدت جلسة تعريفية بحضور وزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، ووزير مفوض فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ،ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، رانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والإتفاقيات.

