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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

وزير الرياضة يكرم لاعبة منتخب الشراع بعد فوزها بالميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية

وزير الرياضة مع لاعبة
وزير الرياضة مع لاعبة منتخب الشراع

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة  كارما وليد لاعبة المنتخب المصري الشراع بعد ما استطاعت  لاعبة المنتخب المصري للشراع  تتوج وبجدارة بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة الأفريقية للشراع الأوبتمست تحت سن ال ١٥ سنة، وذلك بحضور المهندس الباسل عبد الله رئيس الاتحاد المصرى للشراع ،الدكتور احمد جمعة معاون الوزير.

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وأقيمت  البطولة الإفريقية للشراع طراز الأوبتمست في مدينة المضيق بالمغرب، وذلك في الفترة من 2 وحتى 9 مايو الجاري.

كما ناقش وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الشراع خطة إعداد لاعبيه لدورة الألعاب الأوليمبية والتأهل لمنافساتها عن طريق البطولة الإفريقية المقبلة.

هنأ الوزير اللاعبة كارما وليد على هذا الانجاز التاريخى الذى يضاف للانتصارات الدولية التى يحققها لاعبو مصر فى مختلف المنافسات بفضل الاستقرار الذى تشهده المنظومة الرياضية بدعم القيادة السياسية.

أعرب الوزير عن تمنياته بمستقبل باهر للاعبة، وتحقيق مزيد من الانجازات، وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبة وتوفير متطلبات رعايتها الفترة المقبلة.

مشوار كارما في البطولة

يذكر أن اللاعبة “كارما وليد" تعبتر هي اللاعبة المصرية الوحيدة التي تشارك حاليا في هذه البطولة واستطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير، وأن تفوز اللقب والميدالية الذهبية وذلك في تحدي كبير وسط 89 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة إفريقية.

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