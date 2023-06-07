فيتوريا يُبدي غضبة من الإتحاد الأفريقي بسبب مباراة غينيا

أبدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن غضبه خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا يوم 14 من شهر يونيو الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 10 من الشهر الجاري، قبل المواجهة التي ستقام في المغرب ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية.

فيتوريا يصب غضبه قبل مواجهة غينيا

وأبدي البرتغالي فيتوريا غضبه من موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم التدخل ومطالبة الجانب المصري بحل الأمر مع غينيا دون تدخل منهم، حيث أن فترة التوقف الدولي تبدأ من يوم 12 حتى يوم 20 يونيو.

ويري فيتوريا أن مصر الدولة الوحيدة التي ستلعب مباراة يوم 14 يونيو، وكان من الممكن أن يتم لعب المباراة يوم 16 أو 17 من الشهر بدلا من يوم 14، وبالتالي الوقت ضيق جدا، ومن الممكن أن يحدث إصابات.

وأوضح أن اتحاد الكرة مسئول عما حدث لـ عدم اعتراضه على تحديد موعد المباراة، رغم تواجد الأهلي في نهائي أفريقيا يوم 11 يونيو.

وصرح فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين، سنبدأ العمل منذ يوم 10 بالشهر الجاري وسنخوض المباراتين يومي 14 و18".

وتابع "سنعمل في القاهرة يومين فقط وهما 10 و11 يونيو ثم نسافر إلى المغرب يوم 12 ثم نتدرب هناك في نفس اليوم".

قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل

جدير بالذكر أن البرتغالي روي فيتوريا أعلن في الأيام الماضية، قائمة منتخب مصر التي ضمت 28 لاعبًا، والتي جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمي.

ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع.

ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط.

ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد في الهجوم".