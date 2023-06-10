وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني قببل المباراة الهامة بتصفيات أمم أفريقيا

بعد انضمام محمد صلاح للمعسكر..

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، عن ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني في التأهل لأمم أفريقيا والتتويج بها، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الرياضة، مساء اليوم، بدعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بمعسكرهم التدريبي استعداداً لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا، وذلك علي هامش تدريب المنتخب الوطني باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أن المنتخب الوطني الحالي يمتلك عناصر على أعلى مستوى تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية، واسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من الإنجازات الرياضية علي مستوي كرة القدم.

المبارة ١٤ يونيو المقبل

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الغيني يوم ١٤ يونيو المقبل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار، ويقام اللقاء على استاد جراند مراكش بالمغرب في مجموعة تضم منتخبات مالاوي، غينيا، وأثيوبيا، ويتصدر منتخبنا الوطني القمة بتسع نقاط في جدول ترتيب.

حيث انضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لمعسكر مننتخب مصر، اليوم السبت، قاطعاً عطلته الصيفية ، استعدادًا لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا.

محمد صلاح يجتمع مع وزير الشباب والرياضة



واجتمع محمد صلاح، بـ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبل انطلاق مران منتخب مصر على ستاد القاهرة.