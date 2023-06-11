أرقام .. ماذا قدم الأهلي بالمغرب في مواجهاته أمام الوداد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهى بها لقاء الذهاب الأحد الماضي على ملعب القاهرة الدولي بفوز الأحمر بثنائية لهدف.





وسجل أهداف لقاء الذهاب كل من بيرسي تاو في الدقائق الأخيرة من زمن شوط اللقاء الأول قبل أن يضاعف محمود كهربا النتيجة للأحمر في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثاني.

فيما سجل فريق الوداد هدفه قبل نهائية المواجهة بخمس دقائق عبر لاعبه بوهرة.



وخلال تاريخ مواجهات الفريقين، التقيا في ١٢ مباراة، حقق الأهلي الانتصار خلال ٥ لقاءات، وحسمت نتيجة التعادل ٤ لقاءات. فيما تمكن الفريق المغربي من الانتصار في ثلاث مواجهات.

مواجهات الأهلي أمام الوداد بالمغرب ..

وعلى صعيد مواجهات الأهلي أمام الوداد والتي أقيمت في دولة المغرب، تمكن الأهلي من تحقيق انتصارين، وتعادل وخحيد ، فيما تعرض للخسارة في ثلاث مواجهات من بينهم نهائيين لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2017 و النسخة الماضية التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وخلال فعاليات النسخة الحالية من البطولة القارية تمكن الأهلي من تسجيل ٢٢ هدفا واستقبلت شباكه ٩، بينما سجل الفريق المغربي ١١ واستقبلت شباكه ٦ أهداف.

محاضرة فنية لـ كولر

ومن المنتظر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة بفندق الإقامة مع اللاعبين قبل التوجه إلى الاستاد في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

ويراجع كولر مع لاعبيه وأعضاء الجهاز الفني خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال المواجهة ..

وتم أمس السبت، عقد الاجتماع الفني الخاص باللقاء، وتم الاستقرار على عدد من الجزانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمواجهة، على رأسهت أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، بينما يرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

أما فريق الوداد المغربي تقرر له أن يرتدي زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا و«شورتًا» وشرابًا من اللون الأسود.