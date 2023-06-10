موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غينيا، في المواجهة التى تجمعهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بـ “كوت ديفوار".

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موعد مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا

وتحدد يوم 14 يونيو الجاري موعدًا لمواجهة منتخبي مصر وغينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

وتذاع مباراة منتخب مصر ونظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

وتحدث محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم قائلًا، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، قرر استدعاء 6 لاعبين مواليد 2003 للمشاركة في تدريبات المنتخب يومي السبت والأحد المقبلين قبل العودة إلى أنديتهم، وذلك لمواجهة النقص العددي في صفوف المنتخب قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا يوم الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

واللاعبون الستة هم مصطفى مخلوف، حارس مرمى الأهلي، وخالد عوض، لاعب طلائع الجيش، أحمد نادر حواش ومحمد حمدي لاعبا إنبي، إياد عسقلاني لاعب الإسماعيلي، عمر فايد لاعب المقاولون العرب.

أكد غرابة أن اللاعبون الستة سيشاركون في التدريبات يومي السبت والأحد فقط، من دون الانتظام في المعسكر المغلق لمنتخب مصر أو السفر مع البعثة إلى المغرب، إلى جانب أنهم خارج اختيارات المنتخب الأوليمبي والقائمة النهائية المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024 بباريس.

أضاف غرابة أن المدير الفني قرر استدعاء أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي لصفوف منتخب مصر بدلًا من محمد هلال لاعب البنك الأهلي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري على أن ينضم عبدالقادر يوم الإثنين عقب انتهاء مباراة الوداد المغربي المقرر لها 11 يونيو الجاري.

فيتوريا يصب غضبه قبل مواجهة غينيا

وأبدي البرتغالي فيتوريا غضبه من موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدم التدخل ومطالبة الجانب المصري بحل الأمر مع غينيا دون تدخل منهم، حيث أن فترة التوقف الدولي تبدأ من يوم 12 حتى يوم 20 يونيو.

ويري فيتوريا أن مصر الدولة الوحيدة التي ستلعب مباراة يوم 14 يونيو، وكان من الممكن أن يتم لعب المباراة يوم 16 أو 17 من الشهر بدلا من يوم 14، وبالتالي الوقت ضيق جدا، ومن الممكن أن يحدث إصابات.

وأوضح أن اتحاد الكرة مسئول عما حدث لـ عدم اعتراضه على تحديد موعد المباراة، رغم تواجد الأهلي في نهائي أفريقيا يوم 11 يونيو.

وصرح فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين، سنبدأ العمل منذ يوم 10 بالشهر الجاري وسنخوض المباراتين يومي 14 و18".