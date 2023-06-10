الهلال السعودي يستدعي خماسي الفريق لهذا السبب

تواصل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الهلال السعودي مع خماسي الفريق من أجل سرعة الانضمام الى صفوفه، بعد فترة الراحة التى حصلو عليها فى نهاية الموسم الرياضي المنقضي.

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الهلال السعودي يستدعي خماسي الفريق بصورة عاجلة

وقام مسؤولو الهلال السعودي باستدعاء الخماسي الكولومبي كويلار،و كاريلو،و ديلجادو،و بيريرا،و المالى موسى ماريجا بصفة عاجلة لاجراء الفوصات الطبية اللازمة قبل الالتحاق بمعسكر الفريق المقرر اقامته فى دولة النمسا استعدادا للموسم المقبل بالدوري السعودي.

الهلال السعودي

وطلب جمهور الهلال بضرورة التعاقد مع الكاي جوندوجان في وسط الملعب تعويضًا عن صفقة ميسي، بالإضافة إلى احتمالية رحيل جوستافو كويلار في الميركاتو الصيفي والانتقال لأحد أندية الدوري الكولومبي أو البرازيلي.

ويرغب جمهور الهلال في ضم صفقة عالمية كما فعل النصر بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ونجاح الاتحاد في ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، وسبقم الشباب بضم إيفر بانيجا الدولي الأرجنتيني السابق.

يلعب النجم الألماني جوندوجان صاحب الـ32 عام مع مانشستر سيتي الانجليزي منذ عام 2016، بعدما رحل عن صفوف فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

موقف جوندوجان من عروض الهلال وبرشلونة

أصبح جوندوجان أحد العناصر المهمة في تشكيل بيب جوارديولا وأحد مفاتيح تحقيق الانتصار، ولن يكون من السهل التفريط في خدمات اللاعب لكنه قرر الرحيل عن السيتيزنس بشكل رسمي في يونيو الجاري.

وعلى صعيد أخر، يقترب النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد انتقال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما للنصر والاتحاد على الترتيب.

يخوض الدولي البلجيكي لوكاكو مواجهة مهمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم السبت المقبل، وبعدها سيحسم اللاعب وجهته المقبلة بالانتقال للدوري السعودي أو البقاء رفقة النيراتزوري.

ما هى وجهة لوكاكو في الدوري السعودي؟

تسعى أندية الدوري السعودي للتعاقد مع صفقة عالمية كما فعل النصر بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، والاتحاد بالتعاقد مع كريم بنزيما في انتقالات يونيو الجاري، وجاء الدور على أندية الهلال والأهلي.

شهدت الفترة الأخيرة اجتماع لفهد بن نافل، رئيس الهلال السابق، ووليد بن طلال مع مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، والتي شهدت الحديث عن إبرام بعض الصفقات بين الطرفين وجرى الحديث حول كل من نجولو كانتي وروميلو لوكاكو.

لوكاكو في حيره قبل نهائي دوري أبطال أوروبا:

يذكر أن لوكاكو يلعب لإنتر ميلان على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي، ويرغب النيراتزوري في إعادة شراء اللاعب مستقبلًا قبل العودة للبلوز أو الانتقال للدوري السعودي.

من المقرر أن يلعب إنتر ميلان بقيادة لوكاكو أمام مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد أتاتورك الأولمبي في تركيا.