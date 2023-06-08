بعد تصدرها المشهد الرياضي .. 8 معلومات عن كورا جوتييه زوجة بنزيما

تصدرت كورا جوتييه عارضة الأزياء المشهد الرياضي الساعات الماضية بعد الخطوة التي اتخذها زوجها بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن الفرنسية كورا جوتييه زوجة بنزيما ..

1 - ولدت كورا جوتييه في 11 أبريل 1989، في فرنسا رغم أصول عائلتها التي تنتمي إلى جزر المارتينيك حتى حصولها على الجنسية الفرنسية



2 - اشتهرت بعملها في مجال الموضة والأزياء وتبلغ من العمر 32 عامًا ، وتحظى بشعبية واسعة في فرنسا ، لاحترامها تقاليد زوجها الإسلامية ومشاركته طقوس المواسم الدينية.



3- التقت بزوجها للمرة الأولى عام 2015 في دبي ، وتعارف الثنائي هناك حتى اتخاذهما قرار الزواج في عام 2016.



4- انتقلت كورابعد ذلك للعيش في العاصمة الإسبانية مدريد مع رفقة زوجها وظلت سنوات عدة بعيدة عن الأضواء رغم عملها الأساسي في مجال الأزياء.



5- أيدت موقف زوجها بنزيما في تصريحه السابق بشأن عدم نشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الإجتماعي بمفرجها أو رفقته ، حيث أكد بنزيما خلال وقت سابق أن تقاليد الإسلام لا تتناسب مع كثرة الصور الشخصية المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



6- رزقت بطفلين الأولى يدعى إبراهيم وولد عام 2017 ، بالإضافة إلى توليها مهام رعاية ابن بنزيما من زوجته الأولى.



7 - رفضت كورا التعليق على ما أثير بشأن دخول زوجها في علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء جوردان أوزونا، خاصة وأنها ظهرت جواره بعد تتويجه الأخير بجائزة الكرة الذهبية.



8- رفضت أيضًا التعلق على ما أثير بشأن طلب زوجها الفترة الأخيرة منها بغلق كافة حساباتها الشخصية على التواصل الإجتماعي رفم أنها تحظى بشعبية كبيرة خاصة على موقع استجرام بتواجد أكثر من 161 ألف متابع.