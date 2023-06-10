نهائي دوري الأبطال.. جوارديولا يتسلح بالتاريخ أمام انتر ميلان قبل مواجهة الليلة

يتمتع بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بسجل حافل من الانتصارات والأرقام المميزة قبل نهائي عصبة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالي.

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أرقام جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ توليه القيادة الفنية للفريق

خاض جوارديولا مباريات 820 حقق الفوز في 599 مباراة وتعادل في 123 لقاء وخسر 98 مباراة ونجح في التتويج بـ 30 بطولة، أمام في دوري الأبطال خاض 74 مباراة مع مانشستر سيتي حقق الفوز في 47 مره وتعادل في 14، وبلغ نسبة فوزه في المباريات 78%.

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

ويلتقي مانشستر سيتي مع إنتر ميلان مساء غدًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة الثانية للمرة الثانية في تاريخه بينما وصل إنتر ميلان للنهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وكان مانشستر سيتي قد حقق مفاجأة كبرى بإقصاء ريال مدريد من نصف النهائي بنتيجة 5-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى بيب جوارديولا للفوز بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعدما نجح في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث جوارديولا عن إنهاء لعنته في دوري أبطال أوروبا مع مان سيتي في موسم الثلاثية ولقب البريميرليغ الخامس مثلما فعل فيرغسون في موسم 1998-1999.

ويسير بيب جوارديولا على خطي السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، المتوج بـ13 لقباً للبريميرليغ، وتحقيق اللقب الخامس في مشواره بالدوري الإنجليزي في موسم 1998-1999 الذي شهد تتويج الشياطين الحمر بالثلاثية التاريخية، حين فاز مع الشياطين الحمر في 98-99 بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.

ولم يسبق للمدرب الإسباني التتويج بدوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة.

وتوج بيب جوارديولا بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة مرتين.

وكان بيب جوارديولا نهائي دوري أبطال أوروباعام 2021 بعدما تمكن تشيلسي من الفوز على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وخاض جوارديولا 60 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات في موسم 2022-2023 وذلك قبل مواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق بيب جوارديولا الفوز في 43 مباراة من أصل 60 مباراة هذا الموسم، بينما تعادل في 10 مباريات وخسر 7 لقاءات.

ولعب مانشستر سيتي 73 مباراة تحت قيادة بيب جوارديولا في دوري أبطال أوروبا، وحقق خلالها الفوز 47 مرة بينما تعادل 14 مرة وخسر 13 مباراة.

تصريحات بيب جوارديولا

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إنتر ميلان “ التتويج بدوري أبطال أوروبا هو حلم الجميع في مانشستر سيتي”.

وأَضاف : “ الجميع سيعطي كل شئ للفوز باللقب، ونحن جاهزون لمواجهة إنتر ميلان”.

وواصل : “ وبالنظر إلى تاريخ المسابقة فإن إنتر ميلان يمتلك تاريخ أكبر من مانشستر سيتي لكن هذا ليس مهمًا، لأن الأهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل أداء في النهائي والفوز باللقب”.

وبسؤاله عن تسجيل هالاند في المباراة النهائية رد قائلًا : “ ليس لدي شك في أن إيرلينج هالاند سيتمكن من التسجيل غدًا ومساعدة الفريق على تحقيق هدفه والفوز باللقب”.