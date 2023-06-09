وادي دجلة يهدد بإيقاف الكرة في مصر

هدد ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لإيقاف نشاط كرة القدم بسبب الفساد المالي والتلاعب في النتائج.

واتهم ماجد سامي اتحاد الكرة المصري بتلقي تبرعا بقيمة 10 ملايين جنيه من أحد الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

وأخفق وادي دجلة في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة أمام زد، اليوم الجمعة بثلاثية مقابل هدف ليصعد زد بمسماه الجديد لأول مرة إلى الدوري الممتاز.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه في موقع فيسبوك: "في مسلسل التبرع أبو 10 مليون.. طب يا بتوع النزاهة سنصعد الأمر لفيفا حتى لو أدى ذلك لإيقاف الكرة المصرية أو تعيين لجنة من قبل فيفا لإدارة اللعبة وقد أعذر من أنذر".

لم تكن التغريدة السابقة هي الأولى لماجد سامي إذ كتب منذ يومين عبر حسابه " سيذكر التاريخ أن اتحادًا مصريًا لكرة القدم تلقى تبرعًا مقداره 10 مليون جنيه من أحد الأندية المتبارية للصعود للدوري الممتاز قبل 72 ساعة من المباراة النهائية المحددة للفريق الصاعد".

وأعقب ذلك بمنشور آخر قال فيه: "هل من تعليق؟ هل من اعتذار؟ هل من أي حاجة ولا انتم معندكوش منه.. عادي جداً تطلع بيان تقول فيه جانبني الصواب في التوقيت بس أنا شريف ومحترم ومش هاجامل حد".

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الفوزعلى نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، في الجولة 29 من دوري القسم الثاني، ليتأهل رسميا للدوري الممتاز للموسم المقبل.

استطاع نادى زد تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد رفعت لاعب الفريق، وأضاف عاد محمد سمير الهدف الثاني من ركلة جزاء، وعزز مصطفى سلطان بالهدف الثالث، وأحرز علي حسين هدف وادي دجلة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز زد مقعدا فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.