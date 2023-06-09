الكشف على 4260 مريضا خلال قوافل طبية بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتائج القوافل الطبية متعددة التخصصات والتي تم تنفيذها في قرى بشبيش مركز المحلة، بقلولة مركز السنطة وشبرا اليمن مركز زفتى.

والتي انطلقت بهم القوافل الطبية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد رحمي على حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى حياة كريمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن القوافل نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 4260 مريض فى مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان، كما تم عمل 468 تحليل دم، 382 تحليل طفيليات و103 أشعة كما تم عمل 54 ندوة تثقيفية لأكثر من 1175 مواطن وتحويل 101 حالة لمستشفى المحلة العام والسنطة المركزى لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجارى متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين.