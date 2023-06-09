برنارد سيلفا يفاجئ الجمهور بناديه الجديد في الدوري السعودي

يقترب النجم الدولي البرتغالي برنارد سيلفا من الانتقال للدوري السعودي في صفقة من العيار الثقيل، والتي سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن لأين سينتقل نجم مانشستر سيتي من بين أندية دوري روشن للمحترفين.

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قاد برناردو سيلفا فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للتويج بالدوري الإنجليزي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن صاحب الـ 28 عامًا يقترب من الرحيل عن السيتيزنس والانتقال للدوري السعودي في الفترة المقبلة.

برنارد سيلفا قريب من الدوري السعودي:

أصبح برنارد سيلفا محل اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي، لكن ما يفاجئ الجمهور هو الفريق الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

يقترب لاعب مانشستر سيتي من الانتقال لنادي الطائي السعودي، والذي دخلت إدارته في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي برناردو سيلفا لحسم الصفقة، ولتعويض اللاعب اللاعب ناوليدج موسونا الذي انتقل لنادي الرياض.

تفاصيل عقد برنارد سيلفا مع الطائي:

يفاوض نادي الطائي اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا من أجل التوقيع على عقود الانتقال للدوري السعودي لمدة 3 مواسم، لتكرار ما فعله نادي الاتحاد بالتعاقد مع كريم بنزيما والنصر مع كريستيانو رونالدو.

تسعى الإدارة الرياضية في المملكة العربية السعودية لإبرام عددًا من الصفقات العالمية للوصول باسم الدوري للعالمية في السنوات المقبلة، وحتى رؤية السعودية 2023.

برنارد سيلفا في الموسم المنتهي:

شارك برنارد سيلفا في الموسم الحالي مع فريق مانشستر سيتي خلال 31 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وتمكن من تقديم تمريرتين حاسمتين خلال 1438 دقيقة لعب مع السيتيزنس.

أنهى فريق الطائي الموسم المنقضي من الدوري السعودي في المركز التاسع من الترتيب برصيد 34 نقطة، ويسعى لحجز مركز أفضل في الموسم المقبل للمشاركة في أي من البطولات القارية.

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