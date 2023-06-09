الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

برنارد سيلفا يفاجئ الجمهور بناديه الجديد في الدوري السعودي

برنارد سيلفا
برنارد سيلفا

 يقترب النجم الدولي البرتغالي برنارد سيلفا من الانتقال للدوري السعودي في صفقة من العيار الثقيل، والتي سيتم حسمها خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن لأين سينتقل نجم مانشستر سيتي من بين أندية دوري روشن للمحترفين.

 اقرأ أيضًا:

txt

روميلو لوكاكو يقترب من الدوري السعودي

 قاد برناردو سيلفا فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي للتويج بالدوري الإنجليزي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن صاحب الـ 28 عامًا يقترب من الرحيل عن السيتيزنس والانتقال للدوري السعودي في الفترة المقبلة.

 برنارد سيلفا قريب من الدوري السعودي:

 أصبح برنارد سيلفا محل اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي، لكن ما يفاجئ الجمهور هو الفريق الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

 يقترب لاعب مانشستر سيتي من الانتقال لنادي الطائي السعودي، والذي دخلت إدارته في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي برناردو سيلفا لحسم الصفقة، ولتعويض اللاعب اللاعب ناوليدج موسونا الذي انتقل لنادي الرياض.

 تفاصيل عقد برنارد سيلفا مع الطائي:

 يفاوض نادي الطائي اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا من أجل التوقيع على عقود الانتقال للدوري السعودي لمدة 3 مواسم، لتكرار ما فعله نادي الاتحاد بالتعاقد مع كريم بنزيما والنصر مع كريستيانو رونالدو.

 تسعى الإدارة الرياضية في المملكة العربية السعودية لإبرام عددًا من الصفقات العالمية للوصول باسم الدوري للعالمية في السنوات المقبلة، وحتى رؤية السعودية 2023.

txt

جوندوجان يقترب من الهلال السعودي بطلب من الجمهور

 برنارد سيلفا في الموسم المنتهي:

 شارك برنارد سيلفا في الموسم الحالي مع فريق مانشستر سيتي خلال 31 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وتمكن من تقديم تمريرتين حاسمتين خلال 1438 دقيقة لعب مع السيتيزنس.

أنهى فريق الطائي الموسم المنقضي من الدوري السعودي في المركز التاسع من الترتيب برصيد 34 نقطة، ويسعى لحجز مركز أفضل في الموسم المقبل للمشاركة في أي من البطولات القارية.

 لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا.

مواد متعلقة

موعد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

برشلونة يرفض الاستسلام في صفقة سفيان أمرابط

مدرب تشيلسي السابق يقترب من تدريب الشباب السعودي

الجمهور يقارن بين زوجة بنزيما وجورجينا صديقة رونالدو

الكشف عن خطة برشلونة مع الاتحاد الاسباني لعودة ميسي لـ الليجا

تكليف امراة برئاسة نادي سعودي لأول مرة في التاريخ
الجريدة الورقية