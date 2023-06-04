تفاصيل جديدة في صفقة انضمام ميسي إلى الهلال السعودي

كشفت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم تفاصيل جديدة في صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف نادي الهلال السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويقترب الهلال السعودي بقوة من حسم صفقة ليونيل ميسي قادمًا من نادي باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقد اللاعب مع النادي الفرنسي، حيث من سينضم للزعيم في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة عكاظ في تقريرها: "من المنتظر أن يوقع ميسي عقد انتقاله لنادي الهلال في باريس، بحضور الوفد السعودي الذي يتواجد في العاصمة الفرنسية".

وأضافت: "ومن المقرر أن يصل ميسي إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة المقبلة، تمهيدًا لإعلان الصفقة بشكل رسمي عقب وصوله الرياض وتقديمه للإعلام".

الهلال يستعد لإعلان صفقة ميسي:

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة ديلي ميلي البريطانية في تقرير لها اليوم السبت أن نادي الهلال السعودي يستعد للإعلان يوم الثلاثاء المقبل (6 يونيو) عن صفقة الأسطورة ليونيل ميسي.

الهلال يعلن رحيل رامون دياز:

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الكرة الأول رسميًا عن القلعة الزرقاء بعد موسمين قضاها رفقة النادي نجح خلالها في تحقيق الكثير من الإنجازات.

وجاءت أنباء رحيل رامون دياز اليوم لتحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت ردود أفعال كبير من جماهير نادي الهلال والتي حرصت على وداع المدرب وتوجيه الشكر له.

وشملت قائمة الراحلين عن الهلال حتى الآن: "عبدالله عطيف - لوسيانو فيتو - أوديون إيغالو - رامون دياز ونجله لإميليانو دياز الذي يقود بدور المدرب المساعد".

يذكر أن رامون دياز توج مع الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، كما قاد الفريق لوصافة كأس العالم للأندية في إنجاز تاريخي للكرة السعودية.