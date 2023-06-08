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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بنزيما عن انتقاله للسعودية : أنا مسلم وأسرتي سعيدة هنا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد نادي اتحاد جدة السعودي لتقديم لاعبه الجديد كريم بنزيما بعد قليل في حفل جماهيري أسطوري ، بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.
 

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كان نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، رسميًا التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 36 عام ، في صفقة انتقال حر ثلاثة مواسم حتى عام 2026.
ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عقب إعلان التعاقد فيديو لأبرز لقطات بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد معلقًا : " البنــز اتحادي .. الحظ الليلة كريم "

تحدي جديد

وعن انتقاله إلى السعودية ، علق بنزيما مبديًا سعادته الكبيرة بتلك الخطوة واصفًا إياها بالتحدي الجديد ، ونشر النادي السعودي اليوم الخميس مقطع مصور للاعب يتحدث فيه عن انتقاله ..

لماذا اخترت الانضمام إلى الاتحاد؟ - لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وشغوفة، ويمتلك العديد من الألقاب
لماذا السعودية؟ لأنني مسلم وهي بلد مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا.

وواصل ، شعوري رائع الآن ولا يوصف، سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، هو تحدٍ جديد بالنسبة لي وحياة جديدة بالكامل، أنا متحمس لبدء التدريبات مع اتحاد جدة.

وعن تواجد رونالدو بالسعودية قال بنزيما : كريستيانو متواجد هنا وهو صديقي، من الرائع رؤيته هنا في السعودية، هو  مع ناد وأنا في جانب آخر في دوري كبير يضم العديد من الأسماء اللامعة.
 من المهم إظهار أن كرة القدم السعودية بإمكانها أن تمتلك تأثيرا دوليا، لأن المسألة ليست محصورة حول اللعب في السعودية أو دولة عربية فقط، بالعكس يجب أن أستمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا وأن أجلبه معي إلى هنا.

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