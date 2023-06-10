السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم السبت بماكينات الـ ATM

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. حالة من الإستقرار شهدها سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية من خلال ماكينات الـATM، ليقف على أخر قيمة سعرية حققها الخميس الماضي في أخر أيام عمل في القطاع المصرفي وقبل الإجازة الاسبوعية.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء خلال الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ماكينات الـatm، ليسجل الدولار استقرارا، وجاءت أسعهاره على النحو الأتي:

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اقتران القمر مع زحل في مشهد رائع.. الليلة

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بدء تسليم أراض الإسكان الأكثر تميزا والمتميز والمتوسط بأسيوط الجديدة

سعر الدولار صباح اليوم السبت في ماكينات الصرافة الـATM

الدولار

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.     

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB 

وسجل سعر الدولار في مصر الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

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