أول تعليق من محمد صلاح بعد ضياع التأهل لدوري أبطال أوروبا

علق النجم الدولي المصري محمد صلاح على ضياع حلم التأهل لمنافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2023-2024، وذلك بعد فوز مانشستر يونايتد على تشيلسي وحجز المقعد الرابع بالترتيب باسمه ليتأهل للبطولة الأوروبية.

تعليق محمد صلاح بعد ضياع التأهل لدوري الأبطال:

وكتب محمد صلاح من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مدمر تمامًا.. ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا".

وتابع محمد صلاح: "كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول لدوري أبطال أوروبا العام المقبل، لكننا فشلنا".

وأضاف النجم المصري محمد صلاح: "نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى لنا كفريق، أنا آسف ولكن الوقت مبكر جدًا لمنشور راقي أو متفائل، لقد خذلناكم وأنفسنا".

بفوز مانشستر يونايتد على تشيلسي فقد رفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث من الترتيب، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 66 ويخسر فرصة التأهل لدوري الأبطال والتي كانت متاحة بتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة حال تعثر الشياطين الحمر في لقاء البلوز مساء الخميس.

تعد هذه المرة هى الأولى لفريق ليفربول التي يغيب فيها عن المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا، منذ 5 مواسم على التوالي بالتحديد في موسم 2017-2018.