رابط التقديم للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية "الرسمية عربي".

وتفتح وزارة التربية والتعليم باب التقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية، في الفترة من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023.

ويتاح للمسئولين في المدارس الحكومية خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يوليو 2023 طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وتسجل المدرسة إلكترونيًا موقف القبول أو عدم القبول المبدئي فى الطلبات المقدمة للالتحاق بها، مع ضرورة التزام المدارس بالتسجيل الإلكتروني لموقف (تسليم أو عدم تسليم ولى الأمر ملف التقدم بالمدرسة، للطلبات التي تم قبولها مبدئيًا.

وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.



وللتقديم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية على (اضغط هنا).



قواعد التقديم في المدارس الحكومية:

تشترط وزارة التربية والتعليم ألا يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائى عن ست سنوات ولا يزيد على تسع سنوات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني.

وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه خلال فترة التقدم الالكترونى يمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر.

ويمكن أن يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط).

ونبهت وزارة التربية والتعليم بالاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

أما في حالة الولاية التعليمية يمكن الاطلاع على الحكم القضائى، وتتابع المدارس الحكومية أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.