ضياء رشوان يعلن موعد استئناف جلسات الحوار الوطني النقاشية

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتستأنف الجلسات النقاشية أعمالها يوم الأحد الموافق 4 يونيو.

وأوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تُعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عددًا من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل جلسات عامة عدة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

وأكد رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه المقبل يوم السبت 27 مايو، سيقرر تشكيل اللجان ومهامها، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل بعد اجتماع المجلس.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيكون على النحو الآتى:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:

= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية).

= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة).

= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة).

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:

= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية).

= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية).

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:

= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية).

= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية).

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.