إجماع في الحوار الوطني على تعديل قانون التعليم

قالت الدكتورة إسراء علي، الباحثة في برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر، إن جميع الحضور في مناقشة التعليم قبل الجامعي في الحوار الوطني، أجمعوا على ضرورة تعديل قانون التعليم في مصر، خصوصًا ترقية المعلم ومنظومة الحافز والأداء.

وأضافت الدكتورة إسراء علي أن الجميع أيضًا أوصوا بتحرير التعليم الفني من قيود التمويل والسماح لشركات كبرى بتمويل المدارس، ووجود مصنع بكل مدرسة، وتعديل التخصصات حسب طبيعة المحافظة التي بها المدرسة.

وأوضحت أن مصر بدأت طريقًا طويلًا بتأهيل مدارس التعليم الفني، ابتداءً بتدخل الشريك الاصطناعي في المدارس من خلال المدارس التطبيقية التكنولوجية، وأصبح الشريك الاصطناعي يشارك في هيئة خريج هذه المدارس ليكون مناسبًا لسوق العمل فنيًا وعلميًا.

وذكرت أن التابلت الذي وفرته الدولة للتعليم الثانوي قصرته على التقييم فقط، أي اختبارات نهاية العام، وكان لا بد أن يكون هو أساس عملية التعليم نفسها عبر تنمية مهارات البحث، خصوصًا أن البنية التكنولوجية في مصر جيدة.

أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه يرى عقد مؤتمر قومي للتعليم، بمشاركة من المتخصصين وأولياء الأمور، مع أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي، وإجراء التعديلات اللازمة، خصوصًا على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.

تعليم النواب: “أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء”:



لفت النائب سامي هاشم أن الحزب يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.

تحسين الأوضاع المالية للمعلمين:



أكد أيضًا ضرورة العمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين الـ١٥٠ ألف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.

تعليم النواب: “أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الإعدادية”:



في السياق ذاته، أكد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمرحلتين الإعدادية والثانوية مع تقسيم ما حدث فى المرحلة الابتدائية، ومواصلة أيضًا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيلًا للقضاء على الدروس الخصوصية.

كما أكد رئيس لجنة تعليم النواب أهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضًا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على دعوة الحوار الوطنى، وأن الجهود المبذولة من التطوعية الحالية تواجه الكثير من التحديات.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز".