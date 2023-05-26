تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة العبور بالقسم الثاني

أعلن أشرف ريان المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة العبور اليوم ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

علي العربي - عمرو زعفان - أحمد عصام - محمد جمعة.

خط الوسط

حسام عبد الواحد - مصطفى عز - محمد سيد - أحمد طارق.

الهجوم :

محمود عبدالعاطي - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

سعيد فتحي - الحسيني طه - محمد السيد (شيكا) - حسن يحيى - عبد الستار أحمد - أحمد عيد شيكا - عبدالخالق عبدالرحمن - محمد علاء - محمد عادل القرش.