سفاح الجيزة .. البوستر الرسمي لمسلسل أحمد فهمي الجديد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سفاح الجيزة"، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض قريبًا، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

قصة مسلسل "سفاح الجيزة" مستوحاة من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف وصلاح عبدالله .

سفاح الجيزة

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي خلال مسلسل "سره الباتع"، والذي حققَّ نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.

تضم قائمة المشاركين في المسلسل: هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.