موقف مصر تجاه سوريا ثابت ولن يتغير (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري: “إن موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة السورية ثابت ولم يتغير"، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في مجلس الأمن منذ سنوات، أن الدولة المصرية مع وحدة وسيادة الأراضي السورية وحماية شعبه من براثن الإرهاب.

أضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن الجامعة العربية تواجه الكثير من التحديات في هذه الآونة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات والقضايا المهمة المطروحة على طاولتها منها الأزمة السودانية والأزمة السورية.

أشار إلى أنه لابد من إصلاح النظام العربي ووجود توافق عربي مشترك حول جميع القضايا، مشيدًا بالسياسة والدبلوماسية السعودية التي ساعدت في إزالة العقبات التي كانت من الممكن أن تعرقل القمة العربية الأخيرة التي عقدت في جدة بمشاركة سوريا بعد غياب دام لسنوات عدة.

أكد أن عودة سوريا للجامعة العربية قرار أسعد الجميع، مبينًا أنه تم مناقشة الكثير من الملفات بسوريا مثل ملف عودة اللاجئين وكيفية علاجه.

تابع أن القمة العربية في جدة، ناقشت ملفات كثيرة منها أيضًا الأزمة السودانية، موضحًا أن القمة شهدت توافقًا عربيًّا والإحساس بأن هناك عملًا عربيًّا يتم بتوافق كبير، ونقطة انطلاقة مهمة خلال الفترات المقبلة لتجاوز أزمات الأمة العربية.

نوه بأن مصر كانت موجودة بقوة في الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية مهمة لمصر، كون الأمن السوداني هو جزء من الأمن القومي المصري، وعلي الجميع أن يدرك أن أي خلل في منظومة الأمن السوداني ينعكس بالسلب على مصر.

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة سبل حل الأزمة السورية:

التقى سامح شكري، وزير الخارجية اليوم الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في جنيف.

صرح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة السورية بشكل متدرج وفق مقاربة خطوة مقابل خطوة على نحو ما تناولته اجتماعات جدة وعمان والقمة العربية الأخيرة بجدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

كما أكد شكري، مجددًا أهمية الدور العربي في حل تلك الأزمة الممتدة التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري الشقيق، فضلًا عن امتداد آثارها في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والمبعوث الخاص إلى سوريا من أجل ضمان تضافر الجهود كافة.

من جانبه، أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا عن حرصه على العمل مع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة الدفع بالحل وفقًا لمقاربة خطوة مقابل خطوة، مجددًّا تقديره للتواصل المستمر بين مصر والأمم المتحدة من أجل العمل الجاد على حلحلة الأزمة السورية.

جاء ذلك خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.

شاهد الفيديو ..