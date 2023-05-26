موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري .. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد الكلية الحربية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي في مباراة اليوم لمواصلة عروضه القوية وتحقيق فوز جديد يقربه من إستعادة لقب الدوري الممتاز الغائب عنه منذ موسمين.

في المقابل تمثل المباراة أهمية قصوى لفريق طلائع الجيش ومديره الفني عماد النحاس في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق الذي يحتل المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة ، وفي التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر قناة أون تايم سبورتس.

إصابة جديد تضرب الأهلي قبل موقعة الوداد

شهدت مباراة منتخبي تونس والعراق ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، إصابة اللاعب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي والمنتخب التونسي.

شارك محمد كريستو أساسيًا في فوز المنتخب التونسي بثلاثية من دون مقابل على المنتخب العراقي، مساء يوم الخميس، بالبطولة المقامة في الأرجنتين، وتعرض للإصابة في منتصف الشوط الثاني من المباراة، وخرج في الدقيقة 66، إذ لم يتمكن اللاعب من الخروج من أرض الملعب وتم إخراجه على نقالة.

وشارك محمد كريستو صاحب الـ20 عامًا كبديل في المباراة الأولى لنسور قرطاج بالبطولة، والتي انتهت بهزيمة المنتخب التونسي بهدف نظيف على يد منتخب إنجلترا، وشارك اللاعب لمدة 27 دقيقة.

وكان محمد الضاوي كريستو قد تعرض لإصابة في كاحل القدم من قبل مع النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، والتي تعرض لها أمام فريق فاركو ليخضع بعدها اللاعب لجلسات أهيل ليعود أسرع للملاعب.

نجم فيوتشر يقترب من الأهلي

اقترب الجهاز الإداري بالنادي الأهلي من حسم صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، والتي تأتي بناء على طلب من مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

ووضع الأهلي عينه على اللاعب محمد رضا بوبو كأحد أولويات الفريق في يونيو، ومن المتوقع أن يحصل الأحمر على توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات.