بناء شخصيات قوية للصغار هدف المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري

أطلقت والدكتورة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري"، والتي تشارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني وهي: "تكاتف" و"أشوكا" و"مصراوية" و"طيبة"، وبالتعاون مع منظمة "يونيسف"، وذلك بمدرسة صلاح سالم الرسمية لغات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري

قالت الدكتورة نيفين عثمان: "إن المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري بدأت بـ ٤ محافظات وتهدف إلى بناء شخصيات قوية للأطفال"، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومن خلال المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال ( دوي ) والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الأولى السيدة انتصار السيسى قرينة السيد رئيس الجمهورية.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري

وثمّنت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، التعاون المثمر والمستمر بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم، موجهةً الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لجهوده الحثيثة ودعمه الدائم لقضايا الأطفال فى مصر.

وأوضحت نيفين عثمان ، أنه بدأ تنفيذ البرنامج بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة يونيسف مصر، بهدف نشر وتعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال وذويهم بالمؤسسات التعليمية، ؛ لتقديم منظومة متكاملة لتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية وتنمية القيم وبناء شخصيات قوية ومثابرة في مواجهة الظواهر الاجتماعية الخطيرة والتى تهدد أمن وسلامة الطفل المصري، فضلاً عن بناء نسق قيمي مجتمعي يسوده المودة والإحترام والتسامح وقبول الآخر للتصدي لمظاهر العنف والتنمر والتحرش والإيذاء البدني والمعنوي، مشيرة إلى أن عدد الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة تصل إلى حوالى ٢٥ مليون تلميذ.

المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري

وقالت نيفين عثمان : "سيتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج كمرحلة تجريبية فى أربعة محافظات، وهم ( سوهـاج – الجيزة – الأسكندريـــــــــة - شمال سيناء)، من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لإخصائي الأنشطة اللاصفية والإخصائيين الاجتماعيين بالتربية والتعليم، فضلًا عن تنفيذ معسكرات للأطفال للشريحة العمرية من (9-12) و من (13-15) في المحافظات الأربعة المستهدفة، بالإضافة إلى عقد لقاءات لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج " الأطفال صناع التغيير الاجتماعي" والذي ينطوي على مفهوم أن المواطن لديه حقوق وعليه واجبات، مشيرة إلى أنه جار توثيق التجربة لتقييمها وعرض نتائجها فى ورشة عمل خلال شهر يونيو المقبل.