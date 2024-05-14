فقرات استعراضية في حفل ترفيهي لأطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357

نظم قسم المتطوعين بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، يومها ترفيهيا لأطفال المستشفى، استقبلوا فيه الأطفال من مركز الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرقة التنورة والطبل البلدي والمزمار التابعة لقصر ثقافة السينما.

جاء ذلك لقضاء يوم ترفيهي مع أطفال المستشفى، الذين اندمجوا مع فرق الحفل والمزمار الشعبي والطبلة وفرقة التنورة، والذين أدوا عدة فقرات فنية واستعراضية قضى معها الأطفال وقتًا سعيدًا، وكذلك اندمج معهم عدد من الزيارات من المدارس المختلفة، الذين تصادف وجودهم داخل المستشفى وحضروا من أماكن مختلفة لدعم الأطفال مرضى السرطان، والقيام بدور مجتمعي كبير، وتحفيزهم في رحلة علاجهم.

هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل، حضرت مع عدد من الأطفال مرضى "الداون والأوتيزم" من محافظة كفر الشيخ، وهم من مركز الأمل للأطفال ذوي القدرات الخاصة، التابع للجمعية، والتي تنظم زيارة سنوية من أطفال حضانة المستقبل لمستشفى 57357، ولكن هذه هي الأولى لدعوة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم أن إقرار هذا الأمر كان مجاذفة لعدم قدرة هؤلاء الأطفال الاعتماد على أنفسهم، ولكن تم تجاوزه بوجود عدد كبير من المشرفات معهم.

وتأتي الزيارة كنوع من الدعم النفسي للأطفال مرضى السرطان، حيث وزع ذوي الاحتياجات الخاصة الهدايا على أطفال 57357، ومن ناحية أخرى يتم توصيل رسالة أن أطفال المستشفى أبطال حقيقيين يواجهون المرض، ويجب دعمهم والإحساس بآلامهم، فهم لديهم أزمات صحية قوية، وهم يقومون المرض ويحتاجون للمساندة، ووجهت المجتمع بضرورة دعم الأطفال مرضى السرطان، سواء كان ماديا أو نفسيا أو معنويا أو معرفيا.

وعبرت دينا علي، مدير المتطوعين بالمستشفى، عن سعادتها بزيارة رواد المستشفى من أماكن مختلفة لأطفال 57357، تضامنا معهم، ولإدخال ورسم البهجة على وجوههم، مما يحفظهم ويدعم حالاتهم النفسية وبالتالي ينعكس ذلك على استجابتهم للعلاج بالإيجاب.

مها نبيل، منسق فريق صناع السعادة، والذي يضم مجموعة من الشباب في أعمار مختلفة هدفهم الدعم المجتمعي للفئات المختلفة ممن يعانون من تحديات خاصة، مثل كبار السن والأطفال والمرضى وذوي القدرات الخاصة، وقالت أن هذه لم تكن الزيارة الأولى للفريق بالمستشفى، فمنذ عدة سنوات يترددون عليها لقضاء أوقات سعيدة مع الأطفال المرضى ودعمهم، وحضر أعضاء الفريق اليوم إلى مستشفى 57357 لزيارة أطفالها لإسعاد الأطفال، ودعمهم معنويا برفع الروح المعنوية لهم منا يساعدهم على التغلب على آلام مرض السرطان.

وقال محمد الروبي، منسق فقرات السيرك الشعبي، يرتدي الشباب من الفريق زي العرائس الكرتونية التي يحبها الأطفال وينجذبون إليها، ومنها الباندا والغوريلا والدب والرجل الأخضر، ويؤدون شو استعراضي لأقوى فقرات السيرك، متزامنة مع الرقص على الموسيقى الشعبية، على أغاني المطربين عمرو دياب، وأحمد سعد، والتي يستمع إليها الأطفال ويتفاعلون معها بالرقص والفرحة.