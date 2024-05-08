طلاب الفرقة الثالثة بزراعة القناة في زيارة لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

وبالتنسيق مع الدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس قسم الهندسة الزراعية

قام طلاب المستوى الثالث لقسم الهندسة الزراعية بزيارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية، أشرف على الزيارة المهندس محمد عبد السلام عبد اللطيف خليفة.



حيث قام الطلاب بزيارة ورشة الميكنة الزراعية، والتعرف علي الآلات والمعدات الزراعية، وكيفية صيانة المعدات الزراعية



ثم قاموا برؤية عملية حصاد القمح في الحقل باستخدام الكومباين ومعرفة ميكانيكية عمل الآلة



وخطوات عملية الحصاد

ثم توجه الطلاب لزيارة قسم الإنتاج الحيواني بالشركة والمحلب الآلي.

كما شاهد الطلاب أساليب الري الحديث، والري بالرش المحوري (البيفوت) .



كما تم توجيه الشكر إلى اللواء أحمد مجاهد مدير عام شركة الصالحية الزراعية، ومهندسو الشركة لاستقبال الطلاب وتقديم الشرح الوافي لهم .