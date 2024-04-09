الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد رفعت يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

أحمد رفعت لاعب فيوتشر
أحمد رفعت لاعب فيوتشر

حصل أحمد رفعت صانع ألعاب فريق مودرن فيوتشر على موافقة الأطباء بالخروج اليوم الثلاثاء، من المستشفى وقضاء العيد في منزله.

وجاءت موافقة الجهاز الطبي المشرف على علاج اللاعب بعد تحسن نتائج الكلى وحالته الصحية بشكل عام، مع استمراره تحت الملاحظة الطبية.

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شبانة ينفرد بخبر سار: أحمد رفعت يعود لمنزله

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حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى

وكان أحمد رفعت قد دخل المستشفى قبل أيام بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري، حيث تعرض اللاعب لحالة إغماء وسقط داخل أرض الملعب، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لفريقه ويقوم بعلاجه.

وتم نقل رفعت بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى في ظل معاناته من إصابة خطير، وعاش اللاعب لحظات صعبة، قبل أن تتحسن حالته مؤخرا.

حسام وإبراهيم حسن يزوران أحمد رفعت في المستشفى

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب و وليد بدر مدير إداري المنتخب على التوجه للمستشفي المتواجد بها  أحمد رفعت لاعب فيوتشر للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية .

وكان غادر أحمد رفعت العناية المركزة وتم نقل اللاعب إلى غرفة عادية مجهزة، حيث يخضع للرعاية الكاملة وإشراف كامل من الأطباء وذلك بعد تحسن في حالته الطبية، وتحسن وظائف الكلى.

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