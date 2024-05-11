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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيرمينو يقود أهلي جدة للفوز على الشباب في الدوري السعودي

فيرمينو
فيرمينو

فاز أهلي جدة على الشباب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد.

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الهلال على بعد خطوة من حصد لقب الدوري السعودي بعد هزيمة أهلي جدة

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فيجا خارج موقعة أهلي جدة و الهلال

أحرز البلجيكي يانيك كاراسكو نجم الشباب الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 19 ليتقدم الليوث بهدف الأول أمام أهلي جدة.

ثم سجل الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط أهلي جدة هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول لينتهي بنتيجة هدف لكلاهما.

ثم سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 53، ليفوز الراقي بنتيجة 2-1، ويحقق الثلاث نقاط.

فيرمينو لاعب أهلي جدة

موقف أهلي جدة والشباب في جدول ترتيب الدوري السعودي:

بتلك النتيجة رفع أهلي جدة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما توقف رصيد الشباب عند 41 في المركز التاسع.

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الجريدة الورقية