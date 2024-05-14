محافظ الإسماعيلية يستكمل مناقشة عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لاستكمال مناقشة الخطة المقترحة من جهاز تعمير سيناء منطقة القناة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة الجهاز بمحافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، واللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، رئيس منطقة شرق وغرب، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ممثلي قطاعات الكهرباء والغاز والاتصالات وهيئة قناة السويس.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالتأكيد على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

مستكملًا مناقشة المشروعات الجاري طرحها بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء بالعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالمرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات والغاز والصرف الصحي مع الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء؛ لضمان الاستفادة المثلى وتحقيق النفع الكامل للمواطنين.

وتضمنت المشروعات 12 موقع داخل محافظة الإسماعيلية بنطاق حي ثان وحي ثالث وكذلك بمركز ومدينة الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق.

وتم إقرار عدد 10 مشروعات بالخطة خلال العام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بعد مراجعة كافة الجهات المعنية بتوصيل المرافق، شملت إنشاء ورصف ورفع كفاءة الطرق بمدينة الإسماعيلية (الشيخ زايد) بطول ٢كم ومتوسط عرض ٨م.

واستكمال إنشاء ورصف ورفع كفاءة الشوارع العرضية بمدينة الإسماعيلية بمنطقة حي السلام (من شارع دمنهور حتى شارع رضا– من شارع البحري حتى شارع الغابة) بطول ٢ كم وعرض ٨ م.

بجانب تركيب أعمدة بالمشتملات من طريق المعاهدة حتى الطريق السريع بطول ١ كم.

وتركيب أعمدة بالمشتملات بالقنطرة غرب (من شارع المعاهدة إلى شارع الجيش بطول ٨٠٠ م.

بالإضافة لتركيب أعمدة بالمشتملات بالقنطرة غرب (من طريق معدية السيارات بداية من طريق الإسماعيلية بورسعيد حتى مركز الشرطة بطول ٩٠٠ م.

وتركيب أعمدة بالمشتملات بالقنطرة غرب (من المدخل الجنوبي للمدينة حتى شارع عطية غنيم بطول ١ كم.

علاوة على إنارة طريق الإسماعيلية الصحراوي من منشأ الطريق بقرية نفيشة بطول ١٢ كم باتجاه السويس.

وإنارة طريق الإسماعيلية السويس من مطار فايد في اتجاه السويس بطول ٥ كم.

كذلك إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة القنطرة شرق القديمة بطول ٧ كم وعرض ٨ م، مرحلة ثانية.

بجانب تدعيم إنارة الطرق الداخلية بالقنطرة شرق للمناطق المتبقية من منطقة المنخفض (شارع بلال بن رباح- شارع فرعي من مدرسة الجسمي- الشهيد الديب- عثمان بن عفان- أبوبكر الصديق- منطقة سعد الجندي) مرحلة ثانية بطول ١٠كم.

واختتم محافظ الإسماعيلية "لابد من تواجد كافة ممثلي الجهات المعنية بتوصيل المرافق في مواقع العمل قبل البدء في أعمال الرصف؛ للتأكد من انتهاء كافة المرافق للحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال".

مؤكدًا على إدراج المشروعات التي تم إرجائها وعددها ٢ مشروع، في خطة الرصف القادمة، فور الانتهاء من توصيل كافة المرافق بتلك المناطق.

ومن الجدير ذكره، أنه تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات المقترحة بالخطة الجديدة نحو ٢٢٦ مليون جنيه.