إصابة 4 أشخاص في حريق مطعم بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بحالات الاختناق والحروق إثر اندلاع حريق بمطعم شهير ، فى ميدان المسله بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

وكانت البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم ، بنشوب حريق داخل مطعم ،موجود فى ميدان المسله ، ترتب عليه إصابة 4 أشخاص بحالات جروح و اختناق .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارتين إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي كافة الإسعافات الأولية الأزمة،

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.