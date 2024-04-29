وزير التعليم: الدول الأجنبية تستعين بخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعانة الدول الأجنبية بخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على معلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدراسية قائمة على نظام الجدارات.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق نظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد وزير التربية والتعليم الاستمرار في خطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساعدت بشكل كبير في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وجذبت المتفوقين من الشهادة الإعدادية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتمد على شريك استثماري لتدريب الطلاب على المهارة والتخصص المطلوب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تساهم في رفع قيمة المنتجات المحلية.

مراحل تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ 2018

وفي وقت سابق، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مراحل تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام 2018 حتى عام 2023.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عام 2018 بلغ ثلاث مدارس، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 11 مدرسة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه في عام 2020 بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام 2021 إلى 28 مدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغ 52 مدرسة في عام 2022، وفي عام 2023 وصل عدد المدارس إلى 71 مدرسة في 18 محافظة.