رئيس جامعة العريش يستقبل لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلي للجامعات

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، لجنة من قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار زيارة اللجنة للجامعة لتفقد أقسام وبرامج كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، والوقوف على آخر المستجدات في الكلية والمعامل، والبرامج العلمية الحديثة.

وتأتي زيارة اللجنة في إطار اهتمام المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة سير العملية التعليمية في جميع الجامعات المصرية، مخرجاتها، وتطوير برامجها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وقد ضمت اللجنة كلًا من الدكتور الشوادفي منصور موسي علي، أستاذ ومستشار الوزير للجامعات الخاصة، والدكتور عادل السيد محمد البلتاجي، عميد كلية العلوم الزراعية، جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور محمد عبدالباقي محمد عامر، الأستاذ بكليه الزراعة، جامعة عين شمس..

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن زيارة لجنة قطاع الدراسات الزراعية لجامعة العريش تأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على متابعة التطوير والانجازات الحادثة في جميع الجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة العريش حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير وتسويق مخرجات الجامعة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على حرص جامعة العريش على توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابها، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لكي يصبحوا قادة المستقبل في مجال الاستزراع المائي والمصايد البحرية، وتوجه سيادته بالشكر والتقدير للجنة القطاع وأعضاء اللجنة الموقرين على الزيارة، كما تقدم بالشكر والتقدير لإدارة الكلية على الجهد المبذول في تطوير وتحديث جميع النواحي بالكلية.