إصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 عمال بالفيوم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون باتجاه قرية الفنانين بدائرة مركز شرطة سنهور، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور قسم شرطة سنهور بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق السياحي لبحيرة قارون بالقرب من قرية الفنانين بدائرة المركز ، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة . تبين انقلاب سيارة ربع نقل محمله بالعمال وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقدانه السيطرة عليها , وانقلب في نهر الطريق مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج، و رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق لقي مواطن بالفيوم مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين نقل بالفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل بالطريق الإقليمي بإتجاه الواحات بعد نقطة الإسعاف ب26 كيلو متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مواطن وتبين ان الجثة عالقة في كابينة إحدي السيارتين، وتم إستخراج الجثة ونقلها الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.