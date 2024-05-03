استشاري تكنولوجيا يحذر من استخدام الأبناء للإنترنت لمدة 8 ساعات يومياً (شاهد)

قال المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إنَّ موضوع تعامل الأطفال وتفاعل المراهقين مع الإنترنت بات من الموضوعات الشائكة الذي لابد للوالدين من مراقبته لتجنب مساؤه العديدة والتدخل عند الحاجه لمنع الإبن أو الإبنة من الوصول لمرحلة الخطر.

8 ساعات يومياً هي متوسط ما يقضيه الأبناء على الإنترنت

وتابع «الحارثي»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: أنه يمكن القول بأنَّ 8 ساعات يومياً هي متوسط ما يقضيه الأبناء على الإنترنت والتطبيقات والألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك في عمر المراهقة، موضحاً أنه «هذا العدد من الساعات يعد كبير للغاية، ويجب أن يقل عن 8 ساعات».

الطفل في عمر 12 عام يجب ألا يسمح له بعدد ساعات طويلة على الإنترنت

وأكد استشاري التكنولوجيا، أنَّ الطفل في عمر 12 عام يجب ألا يسمح له بعدد ساعات طويلة على الإنترنت وأقل من هذا العمر من الخطر للغاية تركه يستخدم الإنترنت بمفرده ويمتلك هاتف محمول لأنه خطر على عقله، ولا يجب على الوالدين إطلاقاً ترك الموبايل مع الأطفال الصغار لإلهاءهم أو كوسيلة لإسكاتهم وإبعادهم عن البكاء أو غيره.

جدير بالذكر أن دراسة أجريت على استخدام القصر للإنترنت وخدمات الشبكات الاجتماعية، أفادت أن الأطفال الصينيين يدخلون عالم الإنترنت فى وقت مبكر عن غيرهم.

وأظهرت الدراسة التى أجراها الرواد الصغار فى الصين أن أكثر من 70 فى المائة من القاصرين يدخلون لأول مرة إلى عالم الإنترنت قبل سن العاشرة.

ووجدت الدراسة أن التسلية والاستماع إلى الموسيقى وممارسة الألعاب والمحادثة هى الموضوعات الرئيسية للقاصرين الصينيين الذين يدخلون إلى الشبكة العنكبوتية، بيد أن القصر يقرأون أنباء ويرسلون ويتلقون رسائل إلكترونية ويستخدمون وسائل بحث أقل من اليافعين.

وأضافت الدراسة إن ما يقرب من 27.7 فى المائة من القاصرين دخلوا إلى الإنترنت لأول مرة بعد سن العاشرة بانخفاض نسبته 5 فى المائة عن عام 2010.

وفى الوقت نفسه تعتقد نسبة 39.8 فى المائة من الآباء الذين أجريت عليهم الدراسة إن الإنترنت

يضر أطفالهم أكثر مما ينفعهم بينما تعتقد نسبة 14.9 فى المائة أن مميزات الإنترنت للأطفال تفوق الأضرار.

تجدر الإشارة إلى أن مخاوف الآباء الأساسية حول أطفالهم الذين يستخدمون الانترنت هو أنه يصرفهم عن دراساتهم و يعرضهم لمعلومات غير صحية ويصلهم بأشخاص سيئين وفقا لما ذكرت الدراسة. وذكر أكثر من 80 فى المائة من الاباء إن من الضرورى الحد من بقاء الأطفال على الإنترنت. وقد أجريت الدراسة على 11 ألف طالب و 5500 من الآباء من 100 مدرسة ثانوية وابتدائية فى 10 مقاطعات.