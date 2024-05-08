ازاي تحمي نفسك من السرطان في 3 خطوات بسيطة

اتباع أسلوب حياة صحي وتقليل التعرض للمواد المسرطنة يعتبران أساسيين في الوقاية من السرطان، بالإضافة إلى التركيز على استراتيجيات الكشف المبكر.

طرق فعالة للوقاية من السرطان

ووفقًا لما ذكره موقع "Healthline" الطبي، يلقي السرطان بظلاله على ملايين الأفراد حول العالم، ويثير الاهتمام بشكل خاص بسبب علاقته القوية بعوامل نمط الحياة، حيث إن النظام الغذائي، والوزن، والنشاط البدني، يمكن أن يلعبوا دورًا حاسمًا في تحديد خطر الإصابة بالسرطان وفرص النجاة منه.

1- النظام الغذائي

يؤكد الخبراء على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية. هذه العناصر الغذائية لها دور كبير في تقوية الجسم ومساعدته على مقاومة العوامل المسببة للسرطان. بالمقابل، يمكن أن يزيد استهلاك الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والمشروبات السكرية من خطر الإصابة بالسرطان. لذا، من الضروري الحد من هذه الأطعمة غير الصحية لتقليل الاحتمالات.

2- الوزن

السمنة أو زيادة الوزن قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، حيث يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى تحفيز التهابات واضطرابات هرمونية، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الأورام السرطانية. لذا، يُشجع على الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.

3- النشاط البدني

يعتبر النشاط البدني المنتظم أمراً بالغ الأهمية في الوقاية من السرطان وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص. تساعد التمارين الرياضية في السيطرة على الوزن، وتعزيز جهاز المناعة، وتقليل الالتهابات، مما يمكن أن يساهم في الوقاية من السرطان.

بشكل عام، إذا تم تشخيص الفرد بالفعل بالسرطان، فإن اعتماد أسلوب حياة صحي يمكن أن يعزز فرص البقاء على قيد الحياة وفعالية العلاج. من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن مناسب، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين جودة حياتهم العامة.

على صعيد آخر، تشير دراسة حديثة إلى ارتباط بين آلاف حالات الربو لدى الأطفال وتعرضهم لغاز المواقد والبروبان، وفقًا للأبحاث التي أجريت في كاليفورنيا وبوسطن. قام الفريق بقياس مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في المطابخ الأمريكية وتحليل انتشاره بعد إطفاء المواقد، ووجدوا أن استخدام مواقد الغاز يرتبط بزيادة تعرض الأطفال للملوثات بنسبة تصل إلى 4 أجزاء في المليار، مما يتسبب في نحو 50 ألف حالة ربو سنويًا.

الدراسة أشارت إلى أن الفقراء والمجتمعات ذات الدخل المنخفض هم الأكثر تضررًا، حيث لا يمكنهم تحمل تبديل مواقد الغاز بسبب القيود المالية، مما يزيد من تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض التنفسية. ورغم أن دراسات سابقة أكدت زيادة خطر الإصابة بالربو جراء استخدام مواقد الغاز، إلا أنها واجهت انتقادات بسبب النقص في المنهجية وعدم وجود دليل قاطع.

وتشير البيانات إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين، الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، يؤدي إلى زيادة التهاب الشعب الهوائية وتفاقم أعراض الربو وانخفاض وظائف الرئة. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة بضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل تعرض الأطفال للمواد الضارة في المنازل، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم الآثار الصحية لمواقد الغاز واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها.