بهاء سلطان يلتقي بجمهوره بحفل غنائي في متحف الحضارة.. الخميس

يلتقي النجم بهاء سلطان، بجمهوره من خلال حفلٍ غنائي، في متحف الحضارة، يوم الخميس 16 مايو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

في وقت سابق، اجتمع كل من النجم بهاء سلطان والنجم تامر عاشور، في حفل غنائي بدولة الكويت، مؤخرًا، والتي حضرها عدد كبير من جمهورهم، وقدم الثنائى أشهر الأغانى التي تفاعل معها الحضور ورددوا كلمات الأغاني معهم.

وتألق النجم بهاء سلطان، في واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في الكويت وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

وقدم بهاء سلطان خلال حفله في الكويت باقة من أبرز أغانيه الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وطرح مؤخرا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما امشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.

كما طرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

الأوبرا تختتم عروض "الجمال النائم" على المسرح الكبير

أختتمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، عرض الباليه الكلاسيكي الشهير "الجمال النائم" للمؤلف العالمي تشايكوفسكي، والذى قدمته لأول مرة فى تاريخها فرقة باليه أوبرا القاهرة وصاحبه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة الى نشر الفنون الجادة فى المجتمع.

فعلى مدار ٤ ليالى شهد المسرح الكبير إقبالا ضخما أكد قدرة الفنون الجادة على جذب شرائح جماهيرية متنوعة ، وأثبت الحضور المكثف من الجاليات الاجنبية المقيمة فى مصر تميز المستوى الفنى للأوبرا وفرقها .

جدير بالذكر أن الجمال النائم تصميم ماريوس بيتيبا ، ديكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويدور حول الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.