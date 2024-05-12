تحذير مهم للأمهات.. 5 خرافات شائعة عن تغذية الأطفال تهدد صحتهم

تشير طبيبة غدد صماء، إلى أن هناك خرافات عديدة تحيط بتغذية الأطفال، وبعضها يمكن أن يؤدي إلى تشكيل عادات غذائية سيئة، وغالبًا ما تكون هذه العادات خطيرة للغاية.

خرافات شائعة عن تغذية الأطفال

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية، نستعرض فيما يلي أبرز الخرافات الشائعة عن تغذية الأطفال بحسب الأطباء..

١- يعتقد البعض أن الأطفال يحتاجون إلى كميات كبيرة من الحليب لتعزيز صحة العظام، لكن الحقيقة هي أن الحليب غني بالكالسيوم، لكنه أيضًا غني بالسعرات الحرارية وقد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى زيادة الوزن وقد يعاني بعض الأطفال من عدم تحمل اللاكتوز.

٢- الافتتاح بالعصائر والمعجنات في وجبة الإفطار. على الرغم من أن هذه الوجبات تعتبر لذيذة لدى الأطفال، إلا أنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر، وبالتالي فمن الأفضل تقديم وجبات إفطار غنية بالبروتينات والألياف لتحسين قدرة الطفل على التركيز.

٣- يعتقد أحيانًا أن الملح ليس بالخطورة نفسها التي يعتبرها السكر، لكن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يرتبط بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يُفضل استخدام التوابل والأعشاب الطبيعية بدلاً من الملح.

٤- الاعتقاد بأن الدهون ضارة، ولكن الدهون الصحية ضرورية لوظيفة الدماغ، لذلك يجب اختيار مصادر صحية للدهون مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

٥- الافتراض بأن الأطفال بعد سن الثالثة يحتاجون إلى كميات كبيرة من الماء، لكن الحقيقة هي أن الكمية المناسبة من الماء يجب أن تكون متناسبة مع نمط حياة الطفل ووزنه وطوله.

بشكل عام، تؤكد الطبيبة على أن هذه الخرافات قد تؤثر بشكل كبير على صحة ونمو الأطفال، وأن التغذية السليمة في الطفولة تمثل الأساس لصحة جيدة في مرحلة البلوغ.

على صعيد آخر، خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة ناتاليا لازورينكو، توضح بأن الشاي ليس حلاً سحريًا لفقدان الوزن، وأنه لا يؤثر مباشرةً على حجم الخلايا الدهنية. في تصريحاتها الأخيرة، أكدت أن الاستخدام الصحيح للشاي في إطار نظام غذائي متوازن بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني يمكن أن يسهم في تخفيض الوزن.

الدكتورة لازورينكو أشارت إلى أن الشاي يتميز بغناه بالعناصر الغذائية المفيدة، وعلى الرغم من فوائده الصحية، إلا أنه لا يمكن اعتباره وحده كحل لفقدان الوزن. فعلى الرغم من أنه يحتوي على الكافيين والكاتيكين والبوليفينول، والتي قد تعزز عملية التمثيل الغذائي وتزيل السموم من الجسم، إلا أنه لا يكفي بمفرده لتحقيق فقدان الوزن.

وأوضحت الخبيرة أن الشاي يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على استقلاب الكربوهيدرات والدهون في الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعد في عملية تخفيض الوزن بشكل فعال.

وبناءً على هذه المعلومات، تأكدت الدكتورة لازورينكو من أن الشاي يجب أن يُدمج في نظام غذائي صحي، ولكن يجب أن يكون هذا التضمين ضمن إطار شامل يشمل النظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

وختمت نصيحتها بتأكيدها على أن الشاي، على الرغم من فوائده العديدة، لا يمكن أن يحل محل الحمية الغذائية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم في سبيل خسارة الوزن بشكل صحي ومستدام.