عواقب مشاهدة الأطفال للتلفاز أثناء تناول الطعام

كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام تعرّض الأطفال لخطر الإصابة بالسمنة.

وقال فريق البحث، من جامعة Minho البرتغالية، إن التلفاز والأجهزة اللوحية تشتت انتباه الأطفال عن الشعور بالشبع، ما يؤدي إلى تناولهم المزيد من الطعام.

وأوضحت الدراسة، التي شملت زهاء 735 طفلا (تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات)، أن قضاء الوقت أمام شاشات الهاتف الذكي أثناء تناول الطعام يزيد من فرص زيادة الوزن بنسبة 15%.

وقالت معدة الدراسة، الدكتورة آنا دوارتي: "عندما يتناول الأطفال الطعام أثناء مشاهدة برنامج ما على التلفاز أو الهاتف المحمول، فإنهم لا يدركون متى ينبغي التوقف عن الأكل، ويستمرون في تناول الطعام لمجرد أن التلفاز أو الهاتف يشتت انتباههم".

وتابعت: "هذا أمر سيء للمجتمع وخطير على الأطفال، لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة".

وقال الباحثون، في المؤتمر الأوروبي للسمنة في البندقية، إن النتائج قد لا تعكس الواقع الفعلي، لأن بعض الآباء ربما لم يعترفوا بالسماح لأطفالهم باستخدام الهاتف أو مشاهدة التلفاز أثناء تناول وجبات الطعام اليومية.

وقال تام فراي، رئيس مؤسسة نمو الطفل: "الوجبات العائلية أصبحت ذكرى منسية. من الواضح أن السماح للأطفال بتناول الطعام دون وعي أثناء استخدام الهاتف أو أمام التلفاز يضر بصحتهم".

يذكر أن قضاء الكثير من الوقت في مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف الذكي، يرتبط أيضا بمشاكل صحية أخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وقلة النوم.