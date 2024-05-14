طرق منزلية لحماية بشرة الأطفال الحساسة من حرارة الصيف

يتعرض الأطفال أصحاب البشرة الحساسة لحرارة الصيف القاسية عليهم، وتلجأ الأم لتخفيف تأثير الصغير من مشاكل الجلد الصيفية التي يواجهها نتيجة تلك الحرارة سواء القادمة من الشمس، أو الطفح الحراري وجفاف البشرة.

ووفق لموقع “onlymyhealth”هناك العلاجات الطبيعية المتوفرة في المنزل ويمكنك استخدامها في الحالات البسيطة التي قد يتعرض لها الطفل، أما إذا حدث التهابات شديدة لابد من استشارة الطبيب.

1. الطفح الحراري

الطفح الحراري هو أحد مشاكل الصيف الشائعة عند الأطفال، ويحدث عندما ينحصر العرق في القنوات العرقية، مما يؤدي إلى طفح جلدي أحمر اللون، ولتهدئة الطفح الحراري:

أبقِ طفلك باردًا وجافًا.

ألبسهم ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء ومصنوعة من أقمشة طبيعية مثل القطن.

تجنب المواد الاصطناعية التي يمكن أن تحبس الحرارة والرطوبة.

يمكن أن يساعد الحمام البارد مع بضع قطرات من الزيوت الطبيعية.

2. حرارة الشمس

بشرة الأطفال الحساسة أكثر عرضة لحروق الشمس، لذلك من الضروري حمايتهم من أشعة الشمس الضارة، فلابد من إتباع الارشادات التالية:

تجنب الطفل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة (10 صباحًا إلى 4 مساءً).

ارتداء الطفل ملابس خفيفة الوزن بأكمام طويلة وقبعة واسعة الحواف.

استخدام واقيًا من الشمس آمنًا للأطفال مع عامل حماية من الشمس (SPF) وأعيدي وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.

لتهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس، ضعي جل الصبار الطبيعي، حيث أن الصبار له خصائص تبريد يمكن أن تقلل الاحمرار والالتهاب.

3. جفاف الجلد

يمكن لحرارة الصيف والشمس أن تجفف بشرة طفلك، مما يؤدي إلى الجفاف والحكة، لذلك عليك القيام بالآتي: