الأنظمة الغذائية القاسية تحمي من السرطان وتسمح لك بإنقاص الوزن

الأنظمة الغذائية المتطرفة، التي تنطوي على انخفاض حاد في السعرات الحرارية، لها تأثير وقائي قوي، و5 أيام في الشهر كافية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.

وجد علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير لمدة 5 أيام في الشهر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض القاتلة خلال التجربة، اقتصرت مجموعة من المتطوعين على تناول الطعام لمدة أسبوع واحد كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترات القصيرة، تراوح نظامهم الغذائي اليومي من 750 إلى 1100 سعرة حرارية مقابل 2000 إلى 2500 سعرة حرارية في نهاية التجربة، أبلغ جميع المتطوعين الذين اتبعوا هذا النظام عن انخفاض ضغط الدم، واستقرار مستويات السكر في الدم، ومستويات الكوليسترول الصحية مقارنة بأولئك الذين اتبعوا هذا النظام أولئك الذين لم يقيدوا أنفسهم بأي نظام غذائي متطرف .

تقدم هذه الدراسة دليلاً على أن الناس يمكن أن يحصلوا على فوائد صحية كبيرة من الأنظمة الغذائية القاسية التي تحاكي الأساليب الجذرية لصيام الماء، وهذه الفترات لها تأثير إيجابي للغاية في إبطاء العمليات المرتبطة بالعمر وقد أظهرت الدراسات السابقة فوائد هذه الأنظمة الغذائية على الفئران، والآن تم إجراء أول دراسة عشوائية ومضبوطة بالعلاج الوهمي على عدد كاف من الأشخاص.

وتراوحت أعمار المشاركين من 20 إلى 70 عامًا وكانوا يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، وعلى مدى ثلاثة أشهر، سمحت فترات قصيرة من القيود الغذائية للمتطوعين بخسارة 2.5 كجم في المتوسط خلال هذه الفترات، لم يتلقوا أي كربوهيدرات أو بروتينات تقريبًا، لكنهم استهلكوا كميات كافية من الدهون "الصحية" على شكل ألواح طاقة ووجبات خفيفة متنوعة ومشروبات ومكملات غذائية.

ما هو السرطان

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.