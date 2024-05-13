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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سلطان عُمان يصل إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى

سلطان عمان وامير
سلطان عمان وامير الكويت

 


الكويت - مكتب الوفد - محمد عبدالله:

 وصل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق اليوم الاثنين، إلى الكويت في زيارة "دولة" تستمر يومين، حيث كان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد في مقدمة مستقبليه.


وتأتي الزيارة تلبية للدعوة التي تلقاها سلطان عُمان من أمير الكويت، وامتداداً للعلاقات الوطيدة بين البلدين، ويرافق سُلطان عُمان في الزيارة وفد رفيع المستوى يضم شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وبلعرب بن هيثم، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

 وكذا الفريق أول سُلطان النعماني، وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل وزير الداخلية، وبدر البوسعيدي وزير الخارجية، ووزراء التجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار.


وقال البلاط السُلطاني العماني في بيان إن الزيارة تأتي ترسيخاً لعلاقات الأخوة الطيبة الممتدة بين سلطنة عُمان والكويت، وتعزيزاً لأوجه التعاون الثنائي القائم بينهما، فيما من المتوقع أن يُجري الزعيمان محادثات حول المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الموضوعات التي تجسّد العمل الخليجي، وتعزّز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.


ومطلع فبراير الماضي، زار أمير الكويت سلطنة عُمان، وعقد محادثات مع السلطان هيثم حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتعاون المشترك، وتناولت المحادثات حينها المساعي المبذولة لتعزيز الشراكة، ومساعي دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر أمير الكويت افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، وسبق أن زار سلطان عُمان الكويت، في شهر ديسمبر الماضي؛ لتأدية واجب العزاء في وفاة أميرها السابق الشيخ نواف الأحمد الصباح.

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