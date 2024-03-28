فحص 135.000 منتفع ضمن فعاليات مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 135.000 منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك منذ انطلاق مبادرة الهيئة (رمضان بصحة لكل العيلة)، والتي انطلقت في مطلع شهر رمضان الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأوضح بيان الهيئة، تستهدف مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) ، 3 فئات رئيسة وهم مرضى الضغط مرضى السكري ومرضى السكري والضغط معًا ، وذلك بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن ، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

ومن جانبه ثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهود كافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، لافتًا أن المبادرة يرتكز عملها على عيادات متنقلة تجوب كافة مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأت بمحافظة جنوب سيناء والسويس وستتوجه إلى محافظتي الأقصر وأسوان فضلًا عن 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات ومدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات وعمل الإجراءات الطبية اللازمة للمنتفعين، وذلك بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، ويساهم في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية: أن المبادرة تهدف إلى إجراء الفحص الطبي الشامل للمتعاملين بالمنظومة، والذي يتم بشكل دوري للاطمئنان على سلامة المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا استمرار فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى تشكيل غرفة في كل فرع من أفرع هيئة الرعاية االصحية في محافظات التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وغرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة، وذلك لمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة).

هذا، وتجدر الإشارة أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024، تستهدف 300.000 مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية، أهمها، المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها.

