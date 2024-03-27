الغرفة التجارية بالبحيرة تدعم مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

أشاد محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، بالمبادرة الوطنية التي أطلقها القطاع الخاص المصري ممثلا فى اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات بهدف تخفيض الأسعار على السلع الأساسية وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد عبر رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة عن تقديره لجهود الحكومة والقطاع الخاص ، في التعاون لتحقيق هذه المبادرة الهامة، التي تأتي في إطار الجهود الشاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين ن مشيرا إلي أهمية مواصلة العمل المشترك والتعاون لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة.

ضرورة الالتزام بقرارات خفض الأسعار

وأضاف محمد الشريف غفي تصريحات خاصة (لبوابة الوفد) أن الغرفة التجارية بالبحيرة تؤكد على دعمها الكامل لهذه المبادرة الوطنية ، مع توعية التجار وأصحاب المحلات بضرورة الالتزام بقرارات خفض الأسعار كما ستتعاون مع الجهات الرقابية للتأكد من تطبيق المبادرة على أرض الواقع.

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

وأوضح محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ،أنه بناءً على تعليمات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قامت الغرفة بإطلاق سيارات محملة بالسلع الغذائية لتجوب مراكز محافظة البحيرة، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. وإضافة إلى ذلك، قامت الغرفة بافتتاح خمس معارض للسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، مما يعكس التزامها الثابت والجاد بتقديم الدعم اللازم والمشاركة الفعّالة في جهود الحكومة لتخفيض تكاليف المعيشة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الشريف أن المبادرة تهدف إلى تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر و سيتبع ذلك خفض فوري في أسعار السلع الأساسية كما ستعمل المبادرة على توفير خفض إضافي في الأسعار من خلال خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية.