أكبر قرى حياة كريمة بالأقصر تشهد إقامة حفل إفطار جماعي للأهالي

أضخم حفل إفطار جماعي، شهده نجع الفوال بقرية الدير أكبر قري محافظة الأقصر؛ والذي أقيم لأهالي القرية ضمن مبادرة حياة كريمة وبالتعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي ومؤسسة اي اف جي( هيرميس) للتنمية الإجتماعية الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع حياة كريمة بالقرية.

جاء حفل الافطار ضمن متابعة المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة اي اف جي للتنمية الاجتماعية.

وقال محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر أنه تم الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية من المنازل التي يتم تطويرها ضمن مشروع تطوير قرية الدير القديم والتي يبلغ عددها 66 وحدة سكنية ليصل إجمالي المنازل التي تم تطويرها في المشروع منذ بدايته 160 منزلاً.

من جانبها أكدت هناء حلمي الرئيس التنفيذى لمؤسسة اي اف جي للتنمية الاجتماعية الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع تطوير قرية الدير ونجع الفوال ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أن الأهالي حرصوا علي المشاركة في حفل الإفطار إحتفالا بإلانتهاء من المرحلة الثانية من المنازل التي تم تطويرها مشيرة إلي ان اعمال التطوير تتضمنت احلال وإعادة بناء المنازل ،بشكل يضمن خصوصية كل أسرة تماشياً مع اهداف مبادرة "حياة كريمة" ،

وقد شهدت المرحلة الأولي التي تم تنفيذها من المشروع بنجع الفوال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل شبكة جديدة لكل منزل من منازل النجع و توفير خدمات صرف صحي لكل منزل بنجع الفوال ، من خلال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة ، وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة هم عدد سكان نجع الفوال وذلك في إطار جهود توفير خدمات الصرف الصحي وتطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أضافت ان مشروعات التنمية بالقرية والتي تنفذها (اي اف جي ) تضمنت انشاء أكاديمية العلماء الصغار " المتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة المنتسوري وأول حضانة تضم قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر وذلك في اطار ما تقوم به المؤسسة من جهود لتطوير وتنمية القري المصرية.

وكذلك تنفيذ مبادرة البصمة الخضراء التي تستهدف زراعة اسطح المنازل والتي حصلت علي المركز الأول علي مستوي محافظة الأقصر في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وقد قام بإحياء حفل الإفطار بمجموعة من الأناشيد الدينية الفنان والمنشد الديني رضوان محمود