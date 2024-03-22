جامعة العريش تفعل مبادرة حياة كريمة لاكتشاف ودعم المبدعين

استقبل الدُّكتور حسن الدّمرداش رئيس جامعة العريش رموز من شيوخ سيناء الحبيبة وبعض الرموز المجتمعية وأطفال سيناء من قريتى الميدان والكيلو ١٧ ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهوريَّة: " حياة كريمة" للتنمية المجتمعية للقرى الأكثر احتياجًا، وتضمَّن اللّقاء حوارًا مجتمعيًّا مع السَّادة الحضور من شيوخِ القبائلِ لتنفيذ برامج تنمويَّة داخل هذه القرى وتنفيذ بعض الزّيارات المجتمعيَّة لهذه القرى وتحديد الاحتياجات والبدء في تنفيذ وتلبية هذه الاحتياجات وإقامة معارض لمنتجات هذه القرى.



و قام رئيس الجامعة بفتح حوار تعريفي مع الأَطفال واستعرض فيها كليَّات الجامعة وأَقسامها، كما تمَّ عرض بعض مواهب الأَطفال من حفظ القرآن الكريم وإِلقاء الأَناشيد الوطنيَّةِ والشِّعر، وتمَّ وتوزيع الهدايا على الأَطفالِ، كما تم تكريم أَمهات الأطفال بمناسبة عيد الأُمّ.



وفي نهاية اللّقاء شُكر رئيس الجامعة الحضُور على هذه الزّيارة البنَّاءة وأَكَّد لهم أنّ الجامعة دائمًا، وأبدا في خدمة المجتمع السيناويّ ومصرنا الحبيبة، وبعد اللِّقاء قاموا الطُّلَّاب بعمل جولة داخل الجامعة والتَّعرُّف على كليَّات الجامعة وأَقسامها.

