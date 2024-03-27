مكتبة مصر العامة بدمنهور تواصل جولاتها بالمدارس

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدارس مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة "اقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإيمانًا بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب.

وقد قامت المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بقرية الشعراوي، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى.

ومن جانبه أشار أحمد الهواش - مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلي أن الزيارة تضمنت 10 ورش، استفاد منها 103 طلاب وطالبات وهي (ورشة تحدي القراءة - مسابقة فمعلومة وتوزيع هدايا وجوايز - ورشة أشغال يدوية (أورجامي) - ورشة الرسم تعليم أساسيات رسم الوجه - ألعاب تفاعلية - ورشة أشغال يدوية (عمل سبحة) – تلخيص قصة – ألعاب تنمية مهارات – ورشة رسم الشخصيات الكارتونية – محاضرة لتنظيم الوقت)

ومن الجدير بالذكر أنه جارِ اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.