الأربعاء 27 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية يكرمان المتفوقين من طلاب "قادرون باختلاف" (صور)

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية يكرمان المتفوقين

كرم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ  المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف وذلك في حفل إفطار الوفد السنوي  بمحافظة الدقهلية.والذي يقام تحت شعار افطار المحبة

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وصول الدكتور عبدالسند يمامة ومحافظ الدقهلية لحفل إفطار الوفد السنوي .. صور وفيديو

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رئيس الوفد يكرم "القادرون بإختلاف" في حفل إفطار الحزب السنوي بالدقهلية

كما شارك في التكريم المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية وأميمة عوض عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المرأة باللجنة العامة للوفد بالدقهليه والنائب الوفدي سليمان وهدان والنائبة الوفدية ليلى ابو إسماعيل  واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد   ومحمد الإتربي عضو  الهيئة العليا للوفد.


وتم منح المتفوقين من الطلاب القادرون باختلاف جوائز عينية وشهادة تقدير وذلك تقديرا لدورهم البارز في المجتع.

 

جدير بالذكر أن حفل الإفطار يقام برعاية النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، وبحضور قيادات اللجنة العامة للحزب بالدقهلية وأعضاء الكتلة البرلمانية بالحزب، وممثلي الحزب على مستوى المحافظات، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.


 

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