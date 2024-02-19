تفاصيل مبادرة وضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية وموعد التطبيق (فيديو)

قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن مبادرة تطبيق وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع بداية من أول مارس هي مبادرة من القطاع الخاص.

وأضاف أمين عام الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “ الحدث اليوم”،مساء اليوم:أن غالبية التجار والصناع شرفاء ويقومون بدورهم في توفير السلع بالأسواق.

القانون يطبق على من يحجب السلع

وتابع علاء عز:"القانون يطبق على من يخالف ويقوم بحجب السلع والمغالاة في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية"، معقبا: "سيتم البدء بوضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية أول مارس المقبلـ والمُصنع هو من يحدد الحد الأقصى لسعر بيع السلع".

وأردف علاء عز:" هذا الامر يؤدي إلى مزيد من التنافسية في السوق بين التجار وبالتالي يتم ضبط الأسعار في الأسواق ".

قال النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر لديها فائض في السلع الاستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، موضحا أنه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.

وأضاف سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، على فضائية “المحور” مساء اليوم ، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.

وأشار سليمان وهدان إلى أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.