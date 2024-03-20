ساحة المرتضى بالأقصر.. أطول مائدة إفطار ولقاءات في حب الله ورسوله





استقبلت ساحة المرتضى بالأقصر، مئات المريدين والمحبين في أكبر مائدة إفطار نظمتها الساحة الصوفية؛ لإفطار الصائمين في عادة سنوية، يحرص فيها رائد الساحة الشيخ أحمد المرتضى على إعدادها كل عام.

ساحة شاسعة تترامي من أطرافها شوارع جانبية، على امتداد كل شارع، وضعت الموائد من كل مالذ وطاب، يتوافد المحبين من كافة أنحاء المحافظة، بل ومن المحافظات المجاورة، في يوم تخصصه الساحة لإفطار الصائمين ويعقبه لقاء ديني، بمشاركة الشيخ أحمد المرتضى ولفيف من أبناء الأزهر الشريف، والأوقاف.



وأدى المئات من أهالي الأقصر والوافدين من محافظات مجاورة صلاة التراويح بالساحة، أعقبها إلقاء عدة دروس في الفقه والسنة، ثم حلقات للمديح والتواشيح الدينية.

يشار إلى أن ساحة الشيخ "المرتضى"، تنظم حلقات أسبوعية؛ لتعليم الناس أمور دينهم، ومن بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزء من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم والأحاديث والتفسيرات التي وردت في اللقاء العلمي الديني، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.